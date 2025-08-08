町田瑠唯（バスケットボール）×志田千陽（バドミントン）異競技スペシャル対談・前編2025年夏、スペシャルな対談が実現した。バスケットボール女子日本代表の町田瑠唯選手（富士通レッドウェーブ）と、バドミントン女子ダブルス日本代表の志田千陽選手（再春館製薬所）が「webスポルティーバ」で夢の共演。はたして、どんな話題で盛り上がるのか──。◆町田瑠唯×志田千陽フォトギャラリー＞＞※※※