°Û¶¥µ»¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¡¦Á°ÊÔ
¡¡2025Ç¯²Æ¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÄ®ÅÄÎÜÍ£Áª¼ê¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¥ì¥Ã¥É¥¦¥§¡¼¥Ö¡Ë¤È¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹ÆüËÜÂåÉ½¤Î»ÖÅÄÀéÍÛÁª¼ê¡ÊºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡Ë¤¬¡Öweb¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ð¡×¤ÇÌ´¤Î¶¦±é¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¡£
»ÖÅÄÀéÍÛÁª¼ê¡Êº¸¡Ë¤ÈÄ®ÅÄÎÜÍ£Áª¼ê¡Ê±¦¡Ë¤Ïº£²ó¤¬½éÂÐÌÌ¡¡photo by Koreeda Ukyo
»ÖÅÄÀéÍÛ¡Ê°Ê²¼¡§»ÖÅÄ¡Ë¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ä®ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Î³èÌö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Instagram¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç³Ê¹¥¤¤¤¤Áª¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£º£Æü¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¡¢¡Ö¤¢¤Ã¡¢Ä®ÅÄ¤µ¤ó¤À¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ä®ÅÄÎÜÍ£¡Ê°Ê²¼¡§Ä®ÅÄ¡Ë¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤â»ÖÅÄ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤äInstagram¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤è¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ÖÅÄ¡¡¤¨¡Á¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
Ä®ÅÄ¡¡¤¹¤´¤¯ÌÀ¤ë¤¤¿ÍÊÁ¤Ç¡¢¶¥µ»¤ò¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ö½÷¤Î»Ò¡×¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢»ÖÅÄ¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ï½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È³¦¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
»ÖÅÄ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡Ö¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¸«Êý¤ò¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¥¬¥Á¤Î¥ª¥¿¥¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãæ¿È¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éº£Æü¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ä®ÅÄ¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»ÖÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¨¡¨¡¡¡¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤¬¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡£
Ä®ÅÄ¡¡¾®³Ø¹»2Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÍ§¤À¤Á¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ÆÂÎ¸³¶µ¼¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤Û¤«¤Î»Ò¤È°ã¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Ã¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤Î¤¬¥á¥¤¥ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤È¤«¥Ñ¥¹¤È¤«¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
»ÖÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤¬¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍÄÃÕ±à¤ÎÇ¯Ä¹¤µ¤ó¤Î»þ¤Ç¤·¤¿¡£
Ä®ÅÄ¡¡Áá¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
»ÖÅÄ¡¡¤Ï¤¤¡£¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¬Éô³è¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë°ì½ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì³Ú¤·¤¤¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¥È¥ë¤òÂÇ¤Ä´¶³Ð¤È¤«¤¬¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¥Ð¥É¤È¥Ð¥¹¥±¡¢¸ß¤¤¤Î¶¥µ»¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©¡Û
Ä®ÅÄ¡¡»ä¤Ï¥Ð¥¹¥±¤ò¤ä¤ëÁ°¤ËÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÇ¤Ä¤è¤ê¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»ÖÅÄ¡¡Åê¤²¤Æ¡¢Êá¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä®ÅÄ¡¡¤½¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ÖÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó°Ê³°¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡©
»ÖÅÄ¡¡¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ì¥¨¤ò¾®³Ø¹»2Ç¯À¸¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¤â¤¦¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó°ìËÜ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À»ä¡¢¤¢¤Þ¤êµåµ»¤¬ÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Áö¤ë¤Î¤â¾®³ØÀ¸¤°¤é¤¤¤Î»þ¤ÏÂ®¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤óÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç¤â°ìÈÖÃÙ¤¤¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ä®ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÂ¤¬Â®¤½¤¦......¡£
Ä®ÅÄ¡¡ÆÀ°Õ²ÊÌÜ¤ÏÂÎ°é¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»ÖÅÄ¡¡¥·¥ã¥È¥ë¥é¥ó¡Ê20¥á¡¼¥È¥ë´Ö³Ö¤Ç°ú¤«¤ì¤¿2ËÜ¤ÎÊ¿¹ÔÀþ¤Î´Ö¤ò¹ç¿Þ²»¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±ýÉü¤¹¤ë»ýµ×Áö¤ÎÂÎÎÏÂ¬Äê¡Ë¤ÎºÇ¹â¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Ä®ÅÄ¡¡¤¨¡¼¤È¡¢ºÇ¹â¤À¤È140²ó¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
»ÖÅÄ¡¡¤¨¡Á¤Ã¡ª¡¡¤½¤ó¤Ê¿ô»ú¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
Ä®ÅÄ¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¡£
»ÖÅÄ¡¡¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¨¡¨¡¡¡¥Ð¥¹¥±¤È¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È¤¤¤¨¤ÐÆ±¤¸¥¤¥ó¥É¥¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÏÂÎ°é´Û¤ò¶¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Î¸ß¤¤¤Î¶¥µ»¤Î°õ¾Ý¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£
»ÖÅÄ¡¡¥Ð¥¹¥±¤ÏÎý½¬¤¬¤¤Ä¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤á¤Ã¤Á¤ãÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ³Ø¤Î»þ¤â¹â¹»¤Î»þ¤â¡¢Êü²Ý¸å¤Ë¥Ð¥¹¥±Éô¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¡Ö¤Þ¤¿Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×¤Ã¤ÆÍ§¤À¤Á¤È¤è¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä®ÅÄ¡¡¤¿¤·¤«¤ËÁö¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤±¤É¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ÎÎý½¬¤â¤¤Ä¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¾ï¤ËÁ°¸åº¸±¦¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡õ¥´¡¼¤Ê¤ó¤Ç¡¢Æý»À¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎ¯¤Þ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£
»ÖÅÄ¡¡ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥é¥¯¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡©
Ä®ÅÄ¡¡¤¤¤ä¡¢¤¼¤ó¤¼¤ó¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¡Ê¥é¥ê¡¼¤¬¡Ë½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
»ÖÅÄ¡¡½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢´ÊÃ±¤Ë¡£¼«Ê¬¤¬¥ß¥¹¤ò¤¹¤ì¤Ð½ª¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ä®ÅÄ¡¡¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¡£¤Ç¤â¡¢·ã¤·¤¤¥é¥ê¡¼¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Æ¤«¤Ê¤êÌÌÇò¤¤¤·¡¢Âè°ìÀþ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Î¶î¤±°ú¤¤Ï¡¢¶½Ì£¿¼¤¯¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤±¤Ë¡£
»ÖÅÄ¡¡¥Ð¥¹¥±¤â´ÑÀï¤È¤«¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤äÂ®¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ú¼Ò²ñ¿Í£±Ç¯ÌÜ¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤¬¼å¤¹¤®¤Æ¡Û
¨¡¨¡¡¡¤ª¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¹â¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢¼Â¶ÈÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¼Ò²ñ¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¶ìÏ«¤·¤¿ÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
»ÖÅÄ¡¡±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ñ¥ï¡¼¤äÂÎ¤Î¶¯¤µ¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤Çº¹¤¬½Ð¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤ÆÄË´¶¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é1Ç¯ÌÜ¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ï¤½¤ÎÅÀ¤ÇÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Æ¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¼«¿®¤ò¼º¤¤¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä®ÅÄ¡¡»ä¤â¹âÂ´¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¡¢¹â¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Îº¹¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¿ÈÂÎºî¤ê¤«¤é¡£¤È¤Ë¤«¤¯¿©¤Ù¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤òÂç¤¤¯¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï¡¢¿©»ö¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¤ä¤ì¤Ð¤ä¤ë¤Û¤ÉÀ®²Ì¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢µÕ¤ËÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤¹¤®¤Æ¡¢ÎÌ¤òÍÞ¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤°¤é¤¤¡£ºÇ½é¤Ë¥¬¥Ã¤È¤¤¤Ã¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢2Ç¯ÌÜ¤«¤é¤Ï½ù¡¹¤Ë¿ÈÂÎ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥×¥ì¡¼¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
»ÖÅÄ¡¡»ä¤ÏµÕ¤Ë¹â¹»3Ç¯À¸¤ÎºÇ¸å¤ËÂÀ¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¹Ê¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÎ´´¥È¥ì¤ä¥¦¥§¥¤¥È¤ò³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤¬¼å¤¹¤®¤Æ¡¢¶¯¤¤µå¤¬¤¯¤ë¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÂÎ´´¥È¥ì¤Î´ðÁÃ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Áö¤ê¹þ¤ß¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¼åÅÀ¤òËä¤á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
Ä®ÅÄ¡¡ÂÎ´´¤ÏËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Ï¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê162Ñ¡Ë¡¢¹â¤µ¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤Ê¬¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ç¤âÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È´°Á´¤Ë¤ä¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¡£¤½¤³¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¾¡Éé¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£
»ÖÅÄ¡¡¼Â¤Ï»ä¤âÄ®ÅÄ¤µ¤ó¤È¿ÈÄ¹¤¬°ì½ï¤Ç¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤Û¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î¸å±Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸å±Ò¤ÎÁª¼ê¤Ã¤Æ°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢³ÑÅÙ¤Î¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¥¿¥¤¥×¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é»ä¤Î¾ì¹ç¡¢ÂÎ´´¤ò»È¤Ã¤Æ¹Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¡¢¥·¥ã¥È¥ë¤¬Éâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¿Í°ìÇÜ¿ÈÂÎ¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ú¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÀ¸¤«¤¹¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¡Û
¨¡¨¡¡¡¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
»ÖÅÄ¡¡°ÊÁ°¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¥Ñ¥ï¡¼¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤ä½ÓÉÒÀ¤ÇÁê¼ê¤ò°ú¤«¤»¤ë¥¿¥¤¥×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼¤ËÍê¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Ë¤¤¤³¤¦¤È¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤º¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ê¾¾»³ÆàÌ¤¡¿¼èºàÆü¡á¥Ú¥¢²ò¾ÃÈ¯É½Á°¡Ë¤¬¿ÈÄ¹167cm¤¢¤Ã¤Æ¥¹¥¥ë¤â¹â¤¤Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÉé¤±¤ò¤»¤º¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¸å¤í¤«¤é¤Ö¤Ä¤±¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤¤¤¤µå¤¬Íè¤ë¤è¤¦¤ËÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÀ¸¤«¤¹¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä®ÅÄ¡¡¤¢¤¢¡¢¤½¤ì¤Ï»ä¤È»÷¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
»ÖÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ä®ÅÄ¡¡¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ÎÎÏ¤ò¤¤¤«¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤«¤¬¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¶¯¤ß¤äÉð´ï¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¡¢¥³¡¼¥È¾å¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎÆ°¤¤ò»¡ÃÎ¤·¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÖÅÄ¡¡»ä¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¥³¡¼¥È¾å¤Ç¤Ï5¿Í¤Ç¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¤Ê¤«¤ÇÂ©¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¡Ê¤ï¤¶¡Ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Úprofile¡Û
Ä®ÅÄÎÜÍ£¡Ê¤Þ¤Á¤À¡¦¤ë¤¤¡Ë
1993Ç¯3·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»°°Àî»Ô½Ð¿È¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡á¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬¡¼¥É¡£»¥ËÚ»³¤Î¼ê¹â3Ç¯»þ¤Ë¹â¹»¥Ð¥¹¥±3´§¤òÃ£À®¡£Â´¶È¸å¤Î2011Ç¯¤ËÉÙ»ÎÄÌ¥ì¥Ã¥É¥¦¥§¡¼¥Ö¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢½éÇ¯ÅÙ¤ËW¥ê¡¼¥°¤Î¥ë¡¼¥¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¡£2021Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤ÏPG¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤Æ½àÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£2022Ç¯2·î¤Ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥ß¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¤È·ÀÌó¤·¡¢ÆüËÜ¿Í4¿ÍÌÜ¤ÎWNBA¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¥³¡¼¥È¥Í¡¼¥à¡á¥ë¥¤¡£¿ÈÄ¹162cm¡£
»ÖÅÄÀéÍÛ¡Ê¤·¤À¡¦¤Á¤Ï¤ë¡Ë
1997Ç¯4·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢½©ÅÄ¸©Æî½©ÅÄ·´½Ð¿È¡£6ºÐ¤«¤é¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄÃæ¡¦¹â»þÂå¤Ï½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¯¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Î2016Ç¯¤ËºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¤ËÆþ¼Ò¡££±³ØÇ¯²¼¤Î¾¾»³ÆàÌ¤¤È¤Î¡Ö¥·¥À¥Þ¥Ä¡×¥Ú¥¢¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡¤ò½Å¤Í¤ë¡£2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï3°Ì·èÄêÀï¤Ë¾¡Íø¤·¤ÆÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£2025Ç¯9·î¤è¤êº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¸ÞÎØ£²Âç²ñÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¸Þ½½ÍòÍ¼Ó¤È¿·¤¿¤Ê¥Ú¥¢¤òÁÈ¤à¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°ºÇ¹â°Ì2°Ì¡£¿ÈÄ¹162cm¡£