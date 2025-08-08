夏の習慣として定着している暑中見舞いやお中元。近年は送る人も減っているというが、実は暴力団社会ではいまでも重要視されている。とある指定暴力団幹部は、その理由をこう語る。【写真】義理と見栄を重視するヤクザたちに人気なフルーツ界の「ド定番」「伝統的な習慣はカタギの世間の皆さんよりも、我々の方が大切にしている。義理を欠くわけにはいかないため、季節のご挨拶は欠かすことができない」7月1〜2日には国内最大