８月６日、開星（島根）対宮崎商（宮崎）の試合後の勝利監督インタビュー。テレビ中継社のアナウンサーから仙台育英（宮城）との２回戦への意気込みを聞かれた開星の野々村直通監督は、こう答えた。「もうね、大横綱ですから。ウチはふんどし担ぎ。勝負にはならないけど、すべて力を出し切って、玉砕してくれたらいいと思います」令和の世ではあまり耳馴染みのない「玉砕」というフレーズ。鈴なりの報道陣の間では、なんとも言