いわき信用組合（福島県いわき市）が不正融資を繰り返して多額の資金を流用していた問題で、同信組の特別調査委員会は３１日、調査報告書を公表し、流用した資金の一部計約１０億円を不正の口止めなどの名目で反社会的勢力に支払っていたと明らかにした。金融庁は同日、反社会的勢力との取引を断ち切ることなどを求め、同信組に一部業務の停止を含む業務改善命令を出した。報告書によると、同信組は１９９０年代以降、右翼団体