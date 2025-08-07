ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時30分～17時、火～金曜日15時30分～17時35分）、8月7日の放送に経済評論家の佐藤治彦が出演。最低賃金の改定による、時給の金額増に関して解説した。 鈴木敏夫（文化放送解説委員）「最低賃金の今年度の改定額の目安、6%にあたる63円のアップで決着しました。時給の全国平均は現在