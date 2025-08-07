【ベルリン共同】ドイツ北部メクレンブルク・フォアポンメルン州の警察は6日、同州の住宅から武器と大量の爆発物を押収したと発表した。ドイツ公共放送ARD（電子版）は7日、移民排斥を掲げて台頭する右派政党「ドイツのための選択肢（AfD）」所属の地方議会議員が住人だと報じた。AfDは今年2月の総選挙で国政第2党に躍進した。ドイツの情報機関は5月に「自由民主主義的な基本秩序に反している」として極右団体に認定。AfDが差