EUの行政執行機関である欧州委員会が、中国のECサイト・Temuに対して2億ユーロ(約371億円)の制裁金を科すことを発表しました。Commission fines Temu €200 million for breaching the Digital Services Acthttps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_1178Temu fined $232 million for breaching EU rules on sale of illegal products | Reutershttps://www.reuters.com/world/china/temu-fined-232-mill