全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・谷中の新店 『BUZZED LAMB BREWING（バズドラムブルーイング）』です。自家醸造のビールとおいしい料理で乾杯！古い建物が残る谷根千でもひと際目を引く築約100年の一軒家。軒下の杉玉に呼ばれて扉を開ければそこは素晴らしきビール天国だった♪というのもここ、クラフトビールの魅力にハマった老舗酒屋で働く田村さんらが「自分