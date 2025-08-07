ワールドワイドのベスト3は全てSUV6月25日に発行された、『ボルボXC60が240を抜いて、歴代ベストセラーモデルに』というプレスリリースを見て、「ついに来たか」と感じた。【画像】240を抜いてボルボのベストセラーモデルに！ビッグマイチェンを受けた新型XC60全90枚正直、240がベストセラーであるという認識はなかったが、今回で累計販売270万台を超えたXC60がボルボにおけるベストセラーモデルであることは聞いていたからだ。2