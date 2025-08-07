ojimは8月1日に、同社の代表取締役である伊藤次郎氏が執筆した、眼鏡選びの前に正しい知識を得るツールとしての書籍『教養としての眼鏡』（游藝舎・刊）の予約注文が開始されたことを発表した。8月25日の販売開始で、価格は1650円。●正しい眼鏡を選んで、生活の質と労働生産性を改善『教養としての眼鏡』は、眼鏡を買う前に最低限の知識を得て、上手に買い物ができるツールとして企画されている。日本の眼鏡業界は、低単価