大谷翔平、リアル二刀流弾でメジャー通算1000安打に到達【MLB】カージナルス 5ー3 ドジャース（日本時間7日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、本拠地で行われたカージナルス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場し、3打数1安打2打点の活躍を披露した。チームは3-5で逆転負けを喫したが、先発投手としては4イニングを投げ切り、8奪三振1失点で降板。54球を投げ、最速は101.1マイル（約162.7キロ）