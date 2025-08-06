8月6日 開催 【拡大画像へ】 富士スピードウェイは8月6日、9月に開催予定のスペシャルイベント「頭文字D 30th Anniversary 2days」開催記念イベントを東京都渋谷区の代官山 T-SITE 3号館 SHARE LOUNGEにて実施した。 イベントでは、富士スピードウェイ プロジェクト統括部長の尾崎重昭氏、AUTOBACS SUPER GTシリーズレーシングドライバーの平手晃平選手、そして自他共に