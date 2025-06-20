【機動戦士Gundam GQuuuuuuX】 放送開始日：毎週火曜24時29分～ 放送局：日本テレビ系30局ネット 最速配信：Prime Videoにて毎週水曜1時～ アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」公式Xは6月20日、フォロワー数40万人突破を記念してマチュ（アマテ・ユズリハ）が写るカットを投稿した。 投稿されたカットは、マチュが“キラキラ”の中にいる様子