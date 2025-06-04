日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）が展開するケンタッキーフライドチキンが、「創業記念パック」を6月4日から期間限定で発売しています。「ポテト」「コールスロー」もお得に買える同社の創業は1970年7月4日。同年3月、大阪万博への出店をきっかけに日本へ初上陸しました。日本ではまだフライドチキンになじみが薄かった当時、そのおいしさとインパクトで1日で最高280万円を売り上げるなど、大きな話題になっ