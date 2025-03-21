2019Ç¯¤«¤é¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÅðÎÝ²¦¤Ïºå¿À¤ÎÁª¼ê¤¬6Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤³¤½Â¾µåÃÄ¤«¤éÅðÎÝ²¦¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£¢§2019Ç¯°Ê¹ß¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÅðÎÝ²¦19Ç¯36ÅðÎÝ¶áËÜ¸÷»Ê¡Êºå¿À¡Ë20Ç¯31ÅðÎÝ¶áËÜ¸÷»Ê¡Êºå¿À¡Ë21Ç¯30ÅðÎÝÃæÌîÂóÌ´¡Êºå¿À¡Ë22Ç¯30ÅðÎÝ¶áËÜ¸÷»Ê¡Êºå¿À¡Ë23Ç¯28ÅðÎÝ¶áËÜ¸÷»Ê¡Êºå¿À¡Ë24Ç¯19ÅðÎÝ¶áËÜ¸÷»Ê¡Êºå¿À¡Ë¶áËÜ¸÷»Ê¡Êºå¿À¡Ë¤Ï¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Î19Ç¯¤Ë36ÅðÎÝ¤ÇÅðÎÝ²¦¤Ëµ±¤¯¤È¡¢¥×¥í