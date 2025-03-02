¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡ÈÅìMAX¡É¤³¤ÈÅìµ®Çî¡Ê55ºÐ¡Ë¤¬3·î1Æü¡¢¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¿·´´Àþ¤Ç¡È´ñÀ×¡É¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Åì¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¡ª ²Öºé¤«¥¿¥¤¥à¥º¡×¡ÊCBC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÎÊüÁ÷Æü¡£À¸ÊüÁ÷¸å¤Ë¡Ö°Â¤á¤°¤ß¸æ°ì¹Ô¤µ¤Þ¤ÈÁø¶ø¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¿·´´Àþ¤Ç´ñÀ×¤Î½Ð²ñ¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°Â¤á¤°¤ß¤ÈÌ¼¤¿¤Á¤Ë¶öÁ³²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹