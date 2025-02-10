横浜F・マリノスは10日、1月29日（水）の練習中に負傷したオーストラリア代表DFトーマス・デンが、キャンプ地である宮崎県内の病院で検査を受け、左足関節靱帯損傷と診断されたと発表した。全治は4週間の見込みとのこと。今季からイギリス人のスティーブ・ホーランド監督が指揮を執る横浜FM。昨季までアルビレックス新潟でプレーしていたトーマス・デンは選手層が薄くなったDFラインにおいて重要な補強の一つだったが、今週のJリー