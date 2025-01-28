À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ï28Æü¡¢¥¬¡¼¥Ê¿ÍFW¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¡á¥¢¥¸¥º¡¦¥ä¥¯¥Ö¤¬¡¢³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼êÂ³¤­¤È½àÈ÷¤Î¤¿¤á¡¢1·î27Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ä¥¯¥Ö¤Ï1998Ç¯11·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î26ºÐ¡£¥¬¡¼¥Ê½Ð¿È¤Ê¤¬¤é¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç¥×¥í¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢¥ô¥£¥È¡¼¥ê¥¢¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹B¤ä¥¨¥¹¥È¥ê¥ë¡¢¥ê¥ª¡¦¥¢¥ô¥§¤Ç2Éô¥ê¡¼¥°¤Ê¤¬¤éÆó·å¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÉð´Á»°ÄÃ¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤ò·Ð¤Æ¡¢ºòÇ¯²Æ¤ËÀ¶¿å