大みそかの風物詩『NHK紅白歌合戦』の放送が間近に迫っている。今年、初出場するのが演歌歌手の新浜レオン（28）。演歌・歌謡界からは6年ぶりの初出場者であり、まさに期待の星だ。「膝でスライディングする“膝スラ”と、『がんばレオン』『おつかレオン』『幸せ溢レオン』といった“レオン語”でも人気です」（芸能関係者）彼の父親である郄城靖雄（66）もまた芸歴43年のキャリアを持つ演歌歌手。若いころには『伯方の塩』