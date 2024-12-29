¡Ô¹ÈÇò½é½Ð¾ì¡Õ¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡ÖÇìÊý¤Î±ö¡×CM¥½¥ó¥°¤Î±é²Î²Î¼êÉã¤¬¸ì¤Ã¤¿¡ÈÂçÉñÂæ¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¡É
Âç¤ß¤½¤«¤ÎÉ÷Êª»í¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¡¢½é½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬±é²Î²Î¼ê¤Î¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡Ê28¡Ë¡£±é²Î¡¦²ÎÍØ³¦¤«¤é¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¤Î½é½Ð¾ì¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë´üÂÔ¤ÎÀ±¤À¡£
¡ÖÉ¨¤Ç¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ë¡ÈÉ¨¥¹¥é¡É¤È¡¢¡Ø¤¬¤ó¤Ð¥ì¥ª¥ó¡Ù¡Ø¤ª¤Ä¤«¥ì¥ª¥ó¡Ù¡Ø¹¬¤»°î¥ì¥ª¥ó¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¥ì¥ª¥ó¸ì¡É¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
Èà¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ë郄¾ëÌ÷Íº¡Ê66¡Ë¤â¤Þ¤¿·ÝÎò43Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Ä±é²Î²Î¼ê¡£¼ã¤¤¤³¤í¤Ë¤Ï¡ØÇìÊý¤Î±ö¡Ù¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ë½Ð±é¡¢¡Ö¤Ï¡¦¤«¡¦¤¿¡¦¤Î¡¦¤·¤ª¢ö¡×¤Î²ÎÀ¼¤Ç»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê郄¾ë¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼5Ç¯È¾¤Ë¤·¤Æ¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÂ©»Ò¤Ø¤Î»×¤¤¤òËÜ»ï¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍÄ¤¤º¢¤ÎÂ©»Ò¤Ï¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ì¿´¤Ç¡¢¾®³Ø¹»3Ç¯¤«¤é¹â¹»¤Þ¤ÇÌîµå°ì¶Ú¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÀéÍÕ¸©¤Ï¶¯¹ë¹»¤¬¤Ò¤·¤á¤¯Ìîµå²¦¹ñ¤Ç¤¹¡£
¹â¹»»þÂå¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÀéÍÕ±ÑÏÂ¹â¹»¤È¤¤¤¦Éô°÷¤¬100¿Í¤°¤é¤¤¤¤¤ë³Ø¹»¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤âÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸©Âç²ñ¤Î¥Ù¥¹¥È4¤Þ¤Ç¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤È2¾¡¤Ç¹Ã»Ò±à¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÌ´ÇË¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ø¤â¤¦Ìîµå¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
Ì´¤ò¼º¤Ã¤¿¿·ÉÍ¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢Éã¤ÈÆ±¤¸²Î¼ê¤Ø¤ÎÆ»¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¤º¤Ã¤È»ä¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²Î¼ê¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë¤Ï¥«¥Ð¥ó»ý¤Á¤È¤·¤ÆÉã¤Î»Å»ö¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿·ÉÍ¤Ï¡¢4Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¸½ºß¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë¥Ç¥â¥Æ¡¼¥×¤ò»ý¤Á¹þ¤à¡£¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤¿µå»ù¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¤ÈÎéµ·Àµ¤·¤µ¤¬Çã¤ï¤ì¡¢ÎáÏÂ¸µÇ¯½éÆü¤Î2019Ç¯5·î1Æü¡¢»öÌ³½ê½é¤Î±é²Î²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ö¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤È¤¤¤¦·ÝÌ¾¤Ï»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÎáÏÂ¸µÇ¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¿·¸µ¹æ¤Î¡Ø¿·¡Ù¤È¡¢¡ØÉÍ¡Ù¤Ï½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ëÀéÍÕ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¡£¤Þ¤¿¼ÒÄ¹¤ÏÀÄ¿¹¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢ÄÅ·ÚÈ¾Åç¤ÎÌ¨¤Ë¥é¥¤¥ª¥ó´ä¤È¤¤¤¦´Ñ¸÷Ì¾½ê¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¯¡¢¤¤¤Ä¤«¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¡Ø¥ì¥ª¥ó¡Ù¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥ì¥ª¥ó¤È¤¤¤¦·ÝÌ¾¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Ï¡Ø¥Ï¡¼¥Õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¡¢¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤¿¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¢£¥ì¥ª¥ó¤ÎÀ¼ÎÌ¤Ï±þ±çÃÄÄ¹¤À¤Ã¤¿Éã¿Æ¤æ¤º¤ê
²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Î´ðÁÃ¤ÏÉã¤¬¶µ¤¨¤¿¡£
¡Ö²»Äø¤Î¼è¤êÊý¤ä¥ê¥º¥à´¶¡¢²Î¤ÎÈ¯À¼¤Ï»ä¤¬¥Ô¥¢¥Î¤Ç»ØÆ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤»¤¤¤«¥ì¥ª¥ó¤ÏÀ¼ÎÌ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÌîµåÉô»þÂå¤Ï¤º¤Ã¤È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÎòÂå¤Î´ÆÆÄ¤Ï¤¿¤ÀÀ¼¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤éÂ©»Ò¤ò¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»ä¤Ï´ä¼ê¸©½Ð¿È¤Ç¤¹¡£¡Ø¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ç¤âÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´ä¼ê¸©Î©¼ï»Ô¹â¹»¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Ë°ì¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤Àø¿å²Ê¤¬¤¢¤ë³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç±þ±çÃÄÄ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ø¶È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤éËèÆü¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö²¡Ç¦¡ª¡×¤È¤«¡Ö¥Õ¥ì¡¼¡ª¡×¤È¤«¶«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢À¼ÎÌ¤Ë¤Ï»ä¤â¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
±þ±çÃÄÄ¹¤È¤·¤ÆÀ¼ÎÌ¤òÃÃ¤¨¤¿郄¾ë¤ÏÂç³ØÂ´¶È¸å¤Î87Ç¯¡¢¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É¤è¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Á´ÆüËÜÍÀþÊüÁ÷¿·¿Í¾Þ¤Ê¤É¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ò°ìÌö¹¤á¤¿¤Î¤¬96Ç¯¤è¤ê¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡ÖÇìÊý¤Î±ö¡×¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¡¢ÆóÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿Êý¤¬»ä¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢»ä¤¬²Î¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¥½¥ó¥°¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÍâÇ¯¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Ë¤â½Ð»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£10Ç¯¶á¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢CM¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡Ø±ö²°¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥ì¥ª¥ó¤â¾®¤µ¤¤¤È¤¤Ë²ÈÂ²ÊÔ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç»ä¤È°ì½ï¤ËCM¤Ë½Ð¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ØÇìÊý¤Î±ö¤ÇÄÒÊªÄÒ¤±¤ë¤¾¡Á¡ª¤É¤ó¤É¤ó¤»¤Ã¤»¡¢¤É¤ó¤»¤Ã¤»¡£¤Ï¡¦¤«¡¦¤¿¡¦¤Î¡¦¤·¤ª¡ª¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤Í¡£
º£¤Ç¤â¥ì¥ª¥ó¤¬¡Ø¼Â²È¤Ï¸¼´Ø¤ò³«¤±¤ë¤È±ö¤À¤é¤±¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¾éÃÌ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ïº£¤âËèÄ«ÈÕ¡¢ÇìÊý¤Î±ö¤òÍÏ¤«¤·¤¿Îä¿å¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤âÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¤è¡£
43Ç¯¤³¤ÎÆ»¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±ö¿åÍá¸ú²Ì¤ÇÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤Æ»Å»ö¤òµÙ¤ó¤À¤³¤È¤Ï1ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ì¥ª¥ó¤â¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤â¤Ã¤È¤âÈà¤Ï¤ª¿Ý¤ÎCM¡Ê¢¨¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤¿Ý¡Ù¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤ª¿Ý¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡×
¢£¡Öµã¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¡ª¡¡Á´ÎÏ¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
Îä¤¿¤¤±ö¿å¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é°é¤Ã¤¿Â©»Ò¤Ï¡¢Âç³¢Æü¤Ë¿ÍÀ¸ºÇÂç¤ÎÂçÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¡£
¡Ö»ä¤â43Ç¯Á°¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Åö»þ¤Ï¡¢¹ÈÇò½Ð¾ì¤ÎÌ´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â·ÝÎò20Ç¯ÌÜ¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢¹ÈÇò¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌ´¤Î¤Þ¤¿Ì´¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤ó¤À¤ÈÄË´¶¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤éÂ©»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø¹ÈÇò¤ÏÌ´¤ÎÀ¤³¦¡£¹ÈÇò¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤â¤¦¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¡¢¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Â©»Ò¤Ï¡Ø¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¹ÈÇò¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤º¤Ã¤È¸À¤¤Â³¤±¤ë¡Ù¤È¶¯¤¤°Õ»Ö¤Ç¸À¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
11·î19Æü¤Ë¹ÈÇò¤Î½Ð¾ì¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ù¤È¿Ì¤¨¤Ê¤¬¤é»ä¤Î·ÈÂÓ¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤Æ¡¢»ä¤âµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
»ä¤â¤«¤Ä¤ÆNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½é¤á¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤Ï´¶·ã¤è¤ê¤â¶ÛÄ¥¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÛÄ¥¤Ç¾¡¼ê¤Ë¥Ó¥Ö¥é¡¼¥È¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÂ¤¬¿Ì¤¨¡¢¼ê¤¬¿Ì¤¨½Ð¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤¬NHK¥Û¡¼¥ë¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¤¹¡£
³Ú¤·¤ó¤Ç²Î¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÌµÍý¤Ê¤³¤È¡£¤Ç¤â¡¢¶ÛÄ¥´¶¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë´ò¤·¤µ¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò¤«¤ßÄù¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦µã¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¡ª¤È¤Ë¤«¤¯Á´ÎÏ¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¿·ÉÍ¤¬¹ÈÇò¤Ç²Î¤¦¡ØÁ´¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡Ù¤ÏÌÚÍü·ûÉð¡Ê62¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¡¢½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡Ê69¡Ë¤Ïºî»ìºî¶Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤â±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÀ²¤ìÉñÂæ¤ËÎ©¤ÄÂ©»Ò¤Ø¡¢Éã¤Ï¼«Âð¤«¤éº²¤Î¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡½¡½¡£