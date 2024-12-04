山形県朝日町の保育園では、きょう、警察に直通で通報できる「非常通報装置」を使った不審者対応訓練が行われました。 【写真を見る】「ボタン1つでカバー」 保育園で不審者対応訓練 ポイントは県内の公立保育園で初導入の "110番非常通報装置"（山形・朝日町） 子どもたちの安心安全を守るために大事なこととは。 訓練が行われたのは、朝日町立あさひ保育園。 クリスマスのデコレーションと子どもたちの賑やか