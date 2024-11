Raspberry Pi 5の処理性能を保ちつつ産業用途や組み込み用途向けに小型化した「Raspberry Pi Compute Module 5」が2024年11月27日に発売しました。同時に、Raspberry Pi Compute Module 5と組み合わせて使えるI/Oボードやファン付きケースなども登場しています。Raspberry Pi Compute Module 5 - Raspberry Pihttps://www.raspberrypi.com/products/compute-module-5/Compute Module 5 on sale now from $45 - Raspberry Pihttps:/