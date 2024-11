Raspberry Pi 5の処理性能を保ちつつ産業用途や組み込み用途向けに小型化した「Raspberry Pi Compute Module 5」が2024年11月27日に発売しました。同時に、Raspberry Pi Compute Module 5と組み合わせて使えるI/Oボードやファン付きケースなども登場しています。Raspberry Pi Compute Module 5 - Raspberry Pi

https://www.raspberrypi.com/products/compute-module-5/Compute Module 5 on sale now from $45 - Raspberry Pihttps://www.raspberrypi.com/news/compute-module-5-on-sale-now/Raspberry Pi Compute Module 5 Review: More power, same form factor | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/raspberry-pi/raspberry-pi-compute-module-5-reviewRaspberry Pi Compute Module 5の見た目はこんな感じ。Raspberry Pi 5と同様にBroadcom製のSoC「BCM2712」や独自設計コントローラー「RP1」などを搭載しています。RAM容量は「2GB」「4GB」「8GB」から選択可能で、ストレージ容量は「0GB」「16GB」「32GB」「64GB」から選べます。また、Wi-FiやBluetoothに対応したモデルもラインナップされています。Raspberry Pi Compute Module 5は内蔵のeMMCフラッシュメモリだけでなく、PCIeで外付けしたSSDからのOS起動も可能です。一方で、microSDカードからのOS起動は不可能。海外メディアのTom's HardwareがRaspberry Pi Compute Module 5のOS起動速度を測定した結果はこんな感じ。内蔵eMMCフラッシュメモリより外付けSSDの方がわずかに高速です。スペックは以下の通り。製品名Raspberry Pi Compute Module 5SoCBroadcom BCM2712CPUArm Cortex-A76(Armv8)CPUコア数4コアCPU動作周波数2.4GHzRAMLPDDR4-4267 SDRAM with ECC1GB、2GB、4GB、8GBストレージeMMCフラッシュメモリ0GB、16GB、32GB、64GB無線(オプション)2.4 GHz、5.0 GHz IEEE 802.11 b/g/n/acBluetooth 5.0、 BLE有線LANギガビットイーサネット外部接続1× PCIe Gen 2 (5Gbps)1× USB 2.02× USB 3.0最大30× GPIO(1.8V、3.3V)最大5× UART最大5× I2C最大5× SPI1× SDIO interface1× DPI (parallel RGB display)1× I2S最大4× PWMチャンネル最大3× GPCLK出力2× 4レーン MIPI映像出力2× HDMI 2.0(4K・60FPS出力に対応)寸法55mm×40mm×4.7mmRaspberry Pi Compute Module 5専用のI/Oボードもあります。専用I/OボードにRaspberry Pi Compute Module 5を取り付けるとこんな感じ。Tom's Hardwareによると、Raspberry Pi Compute Module 5はRaspberry Pi Compute Module 4向けに設計されたI/Oボードの一部を流用できるものの、Raspberry Pi Compute Module 4向けI/Oボード「Sourcekit PiTray mini」は動作しなかったそうです。これは「Raspberry Pi Compute Module 5を取り付けたI/Oボード」がぴったり収まるケースです。空冷ファンも搭載されています。専用のヒートシンクもあります。アンテナはRaspberry Pi Compute Module 4と同じものを使用可能。Raspberry Pi Compute Module 5本体やI/Oボード、ケース、ヒートシンク、アンテナ、電源、HDMIケーブル、USBケーブルが付属する「Raspberry Pi Development Kit for Compute Module 5」も用意されています。Raspberry Pi Compute Module 5は45ドル(約6800円)で、日本の代理店「Switch Science」では発売に向けて各種申請作業が進んでいます。また、「KSY」でも発売が予定されています。