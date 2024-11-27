¤Áー¤Á¤ã¤ó¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤ª»¶Êâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢»þ´Ö¤ò¤è¤êÂ¿¤á¤Ë¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¾ì½ê¤Ð¤«¤ê¤À¤ÈË°¤­¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¹¥¤­¤Ê¾ì½ê¤òÊâ¤«¤»¤Æ¡¢Êâ¤«¤Ê¤¤»þ¤Ï¥«ー¥È¤Ç°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Êâ¤­¤½¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¹ß¤í¤¹¤È¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤æ¤Ã¤¯¤êÊâ¤­½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ Â­¹ø¤Î°Ù¤Ë¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÊâ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤Ê¬¤¬¾è¤é¤Ê¤¤¤Ê¤éÁá¤á¤Ëµ¢¤ê¡¢ËÜ¿Í¤¬Êâ¤­¤¿¤¤Æü¤ÏÂ¿¤á¤Ë¤ª»¶Êâ¤·¤Þ¤¹¡£ ËÜ¿Í¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÊâ