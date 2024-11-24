味しみのしみの甘辛〜い大根の煮ものは、旬のうちに一度は作りたい大定番メニュー。 ごろっと大きく切った大根と、厚みのある焼き肉用の豚肉をいっしょに煮込めば、食べごたえも抜群です。煮あがった大根は、箸ですっと切れるほどの柔らかさ。そのほくほく感とジューシーさに感動必至です！『ごろごろ大根と豚バラの照りつや煮』のレシピ材料（2人分）大根……8cm（約300g）豚バラ肉（焼き肉用）……200gねぎ……1本ゆで卵…