第19回 時の女が勢ぞろい。小林カツ代が集結させた「神楽坂女声合唱団」に迫る。いきなり関係ないような話から始まるが、今、私は有名声楽家で歌唱指導者の菅井秀憲先生から歌を習っている。この文章が公開される頃にはもう終えているが、世田谷文学館のイベントで、友達兼バックダンサー担当の朝井リョウ（作家）とでか美ちゃん（タレント）とハロプロ曲を3曲歌って踊るためだ。16ビートを刻む柚木さん。豪華すぎるバックダンサー