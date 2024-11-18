【コカ・コーラ×「ちいかわ」クリスマスコラボ】 11月18日～ 順次開始 ※なくなり次第終了 日本コカ・コーラは、イラストレーター・ナガノ氏によるアニメ/マンガ作品「ちいかわ」とのクリスマスコラボキャンペーンを本日11月18日より順次開始する。 本キャンペーンは、コカ・コーラの対象製品を4本購入