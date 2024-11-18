【楽園追放 心のレゾナンス】 2026年 公開予定 特報サムネイル 2026年に上映予定の映画「楽園追放 心のレゾナンス」について、キービジュアルと特報映像が公開された。 本作は、2014年に公開された劇場アニメ「楽園追放－Expelled from Paradise－」の続編。前作に引き続き監督は水島精二氏が、脚本は虚淵玄氏が務めている。 今回公開されたキ&#1254