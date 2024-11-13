東京・歌舞伎町で、ホストクラブに通わせるために女性客にいわゆる「立ちんぼ」行為をさせようとしたとして、20代のホストの男が逮捕されました。【映像】逮捕された20代ホスト歌舞伎町ホストクラブ「GRAN」の「七瀬大」こと田中大亮容疑者（24）は、20代の女性客に売春目的で客待ちをさせ、売春させようとしたなどの疑いが持たれています。女性は4月からホストクラブに通っていましたが、警視庁によりますと、田中容疑者