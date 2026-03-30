日本飛来時に機首を「真上」に開けた写真が公開されるウクライナの航空機メーカー、アントノフ社は2026年3月25日、世界最大の航空機An-225「ムリヤ」が、2011年の東日本大震災後、支援物資を日本に送り届けた際の画像を公式Xに投稿しました。【画像】こんなに機首開くんだ..これが「世界最大の航空機」日本飛来時の様子ですAn-225「ムリヤ」は旧ソ連時代にアントノフ設計局で製造された超巨大輸送機で、1988年に初飛行していま