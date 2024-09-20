【PC版「ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク」】 9月20日 発売 価格： 通常版 7,590円 デジタルデラックスエディション 8,690円 CEROレーティング：Z（18才以上のみ対象） ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、アクションゲーム「ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク」のPC版を、Ste