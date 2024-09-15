日本で最も有名な寿司店の一つ『銀座久兵衛』（東京・銀座）で、オバマ元アメリカ大統領と安倍晋三首相（当時）の会食を担当した寿司職人が東京・神田錦町で独立を果たした。『神田錦町鮨たか晴』の木目田隆晴（きめだ・たかはる）さん（39）は大学を出て新卒で『銀座久兵衛』に入った寿司職人としては少々変わった経歴の持ち主。どうして寿司職人になったのか、なぜ世界のVIPをもてなすことになったのか、その人物像を探った。日