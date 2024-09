1998年にラリー・ペイジ氏とともにGoogleを創業したセルゲイ・ブリン氏は、2019年にGoogleの社長を退任しました。しかし、アメリカ・ロサンゼルスで開催された「All-In Summit」の中でブリン氏は「ほぼ毎日」Googleで働いていることや、近年のAI技術の進歩について語っています。In conversation with Sergey Brin | All-In Summit 2024 - YouTubeSergey Brin says he's working on AI at Google 'pretty much every day' | TechCr