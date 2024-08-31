30日午後、ソウル市城北（ソンブク）区城北洞（ソンブクドン）にある韓国家具博物館にてブランド「ルイ・ヴィトン」のイベントが行われ、俳優のコン・ユ、イ・ヨンエが出席した。・NCT ユウタ、コン・ユ＆赤楚衛二らとの記念ショットも！パリ・ファッションウィークに出席・【PHOTO】SF9 ロウン＆キム・ダミ＆イ・ヨンエ、ブランド「ボッテガ・ヴェネタ」のイベントに出席