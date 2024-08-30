FIFTY FIFTYが新曲で新たな魅力をアピールした。30日午後1時、FIFTY FIFTYの公式YouTubeを通じて、2ndミニアルバムの先行公開曲「Starry Night」のミュージックビデオと音源が公開された。「Starry Night」は、胸の奥深くときめきと漂う雰囲気とメンバーたちの希望に満ちたエネルギーで、彼女たちの新たな始まりを華やかに知らせた。ミュージックビデオは宇宙の遠くから5つの星が飛んで始まる。落ちる星の彫刻を捕まえようとしたり