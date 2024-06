木村拓哉が、自身3枚目のオリジナルアルバム『SEE YOU THERE』を今年の8月14日にリリースすることが明らかになった。親交の深いアーティストら8人に楽曲提供を受けたというが、SMAP時代から木村を応援してきた人たちの中には「またか」と思うコラボレーションもあったようだ。’16年末にSMAPが解散した後、しばらくは俳優業に専念していた木村。’20年1月、木村にとって初のソロアルバム『Go with the Flow』をリリースし、音