JOYSOUND¤¬Å¸³«Ãæ¤Î¡ØÁ´ÎÏÆþ¶Ê¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢7·î5Æü¡¢6Æü¤ËµþÅÔÉÜÎ©»³¾ëÁí¹ç±¿Æ°¸ø±à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØµþÅÔÂçºîÀï2025¡Ù¤Î¼çºÅ¤òÌ³¤á¤¿10-FEET¤Î¥«¥é¥ª¥±¿Íµ¤¶ÊTOP20¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡ØµþÅÔÂçºîÀï2025¡Ù¡¢Áö¤êÂ³¤±¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î³Ð¸ç¤¬µ±¤¤¤¿2Æü´Ö10-FEET¤¬¤¤¤ë¤«¤éÂÎ´¶¤Ç¤­¤¿¡È¿ÍÀ¸¤Î¿¿¿ñ¡É¡Ë 10-FEET¤Î¥«¥é¥ª¥±¿Íµ¤¥é¥ó¥­¥ó¥°TOP20¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¡ØTHE FIRST SLAM DUNK¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î