TikTokアカウント『すーーた。』に投稿されたのは、パパのイタズラに驚く猫さんの姿です漫画のような猫さんのリアクションに「涙出るくらいツボに入る」「めっちゃ睨んでてかわいいw」「大爆笑してしまいました」といったコメントが寄せられ、202.8万回再生の反響を呼んでいます。 @neko.oic 仕事から帰ってきたら日向ぼっこしててかわちすぎてクラクションで驚かせちゃった #ごめんね #もうしないから #噛ま