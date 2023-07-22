PSGはプレシーズンのジャパンツアーで来日するメンバー29名を発表した。契約問題で関係が悪化しているキリアン・エムバペは、来日メンバーから除外された。1 Keylor Navas2 Achraf Hakimi3 Presnel Kimpembe4 Manuel Ugarte5 Marquinhos6 Marco Verratti8 Fabian Ruiz10 Neymar Jr11 Marco Asensio14 Juan Bernat 15 Danilo Pereira17 Vitinha18 Renato Sanches19 Kang-in Lee21 Lucas Hernandez27 Cher Ndour28 Carlos Soler30 Al