【関西外国語大学】銀シャリさん、椿鬼奴さんら出演の「お笑いライブ」申し込み受付中　6月28日に文化フェスを開催します

関西外国語大学

関西外国語大学（大阪府枚方市）は、文化系クラブ・サークルが日頃の活動成果を発表する「文化フェス」を6月28日（日）に中宮キャンパスで開催します。お笑いライブには椿鬼奴さん、銀シャリさんら6組が出演するほか、ステージイベントや展示、世界の料理を楽しめる企画も実施します。

▲お笑いライブのポスター

▲さまざまなイベントが盛りだくさんの文化フェス

2026年の文化フェスのテーマは「Make it Pop！」。Popの弾ける音という意味から、一人一人の文化が弾け合い、ぶつかり合い、新たな魅力を生み出す場にしたいとの願いを込めました。クラブやサークルがそれぞれのブースを設けて展示やパフォーマンスを披露するほか、文化フェス実行委員会が企画したイベントや「お笑いライブ」などで活動の魅力を発信します。

谷本記念講堂で午前10時から開くオープニングセレモニーで開幕し、1号館、2号館、マルチメディアホール、円形ステージなどでクラブやサークルが、それぞれのブースで普段の活動成果をアピールします。

各クラブ・サークルの展示やパフォーマンスのほかに、次のようなイベントを予定しています。

■お笑いライブ

【日時】2026年6月28日（日）開場 11:00／開演 12:00

【会場】関西外国語大学 ひらかた中宮キャンパス 谷本記念講堂

〒573-1001 大阪府枚方市中宮東之町16-1

アクセス URL：https://www.kansaigaidai.ac.jp/access/

【出演者】椿鬼奴、銀シャリ、爛々萌々、空前メテオ、愛凛冴、バリアシオン

【金額】500円 一般の方もお申込みできます。

全席指定、事前申し込みが必要です。1人につき、4枚まで申し込めます。

※先着順のため、必ずしも座席の確保ができるとは限りませんので、ご了承ください。

【チケットURL】https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGjinURxQ_VoCBPtvBRA_603AQatXlniNv1sC0c5MfvSVP5A/viewform

【最新情報】

関西外国語大学 文化会本部

Instagram：https://www.instagram.com/kgu_bunka/

【お問い合わせ】

関西外国語大学 文化フェス実行委員会 kgu.bunkakai@gmail.com

■Make it Hype（熱狂のステージライブ）

▲去年の文化フェス 円形広場でのパフォーマンスの様子

円形ステージで開催します。

以下の団体がパフォーマンスを披露します。

11:00～11:25 フラダンス部 Puamelia

11:35～12:00 ギター部

12:30～13:00 アカペラサークル Vox Chord

13:10～15:45 ダンス部NODcrew

■Make it Scream（世界の恐怖旅行）

学内設置のMake it Scream立て看板

1号館2階で開催します。

10:45～15:50 黒いパスポートで恐怖の世界旅行を体験します。

■Make it Global（世界の料理を味わおう）

学内設置のMake it Global立て看板

1号館、2号館前で開催します。

10:30～15:50 キッチンカーで米国、台湾、メキシコ、タイ、イタリア、日本の食文化を楽しめます。

【文化フェスのお問い合わせ先】

関西外大文化フェス実行委員会

E-mail： kgu.bunkakai@gmail.com

■ 関西外国語大学

公式サイト https://www.kansaigaidai.ac.jp

▲オープニングセレモニーの会場となる中宮キャンパス谷本記念講堂

「GO FOR it! 語学の、その先へ。」

関西外国語大学は、世界55カ国・地域の428大学（2026年6月現在）に広がる海外ネットワークを活かし、年間約1,300人の学生を海外へ送り出しています。大阪府枚方市にある2つのキャンパスでは年間約1,100人の留学生を受け入れており、日常的な国際交流が行われています。

語学力をベースに、文化や政治、経済など「+α」となる多様な専門分野を学ぶ教育体制を整えています。学生個々人の興味・関心に応じた、米国公認会計士の資格取得をめざす教育プログラム「USCPA Pathway Program」などの多様な学修を展開。学生は語学の先にある専門性を身につけ、これからの時代と社会の要請に応える確かな力を育んでいきます。