ドイツ最高峰オーディオブランド「Burmester」の最新スピーカー、日本初展示中！六本木ARECでの特別体験

オーラス株式会社Burmester Loudspeaker B38

オーラス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：山岡裕和）は、六本木AXISビル3階に新たに開設した「AURAS Residential Experience Center（AREC）」において、ドイツ・ベルリンを代表するハイエンドオーディオブランド「Burmester」の最新スピーカーを日本で初めて展示いたします。

ARECでは、204インチシネマスコープシアター、Barcoプロジェクター、Lutron HomeWorksによる照明・シェード制御、Crestronによる統合制御に加え、Sonus faber、Bowers & Wilkinsなど世界を代表するオーディオブランドを体験できる環境を整備しております。新たにBurmesterの最新スピーカーを導入することで、音楽再生における新たなリファレンス環境の提供を目指します

ドイツ・ベルリンが生んだハイエンドブランド「Burmester」

Burmesterは1977年にドイツ・ベルリンで創業されたハイエンドオーディオブランドです。

創業以来、「Handmade in Germany」にこだわり、卓越した技術力と芸術品とも呼べる美しいデザインで世界中の音楽愛好家から高い評価を得ています。

また、メルセデス・ベンツやポルシェのハイエンドカーオーディオシステムにも採用されるなど、最高峰のサウンドクオリティを追求し続けています。

世界最高峰のブランドを体験できるAREC

AURAS Residential Experience Center（AREC）では、住宅空間における「音・映像・光・制御」の融合をテーマに、実際の居住空間を想定した体験型ショールームを展開しています。

施設内では、

・Barco Residential 204インチシネマスコープシアター

・Lutron HomeWorksによる照明・シェード制御

・Crestronによる統合オートメーション

・Sonus faberスピーカーシステム

・Bowers & Wilkinsスピーカーシステム

・Burmester最新スピーカー

など、世界最高峰のブランドを一つの空間で比較・体験することが可能です。

建築家、設計事務所、住宅メーカー、インテリアデザイナー、そして音楽や映画を愛するエンドユーザーに向けて、上質な住環境の新しい価値を提案してまいります。

AURAS Residential Experience Center（AREC）

所在地：東京都港区六本木5-17-1 AXISビル3F

完全予約制

【会社概要】

会社名：オーラス株式会社

所在地：東京都港区六本木5-17-1 AXISビル3F

代表者：代表取締役 山岡裕和

URL：https://auras-inc.co.jp/