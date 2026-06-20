VAZ×ツインプラネットによる11人組アイドル「α＋（アルファプラス）」初ファンミをZepp Shinjuku (TOKYO)で開催！木野稟子がリーダーに就任！新衣装・新曲披露に初ワンマンツアーも決定

株式会社TWIN PLANET

株式会社VAZと株式会社TWIN PLANET＜ツインプラネット＞が共同プロデュースを手がける、11人組アイドルグループ「α＋（アルファプラス）」（略称：あるぷす）が、6月20日(土)に初のファンミーティング『Who is the Leader？』をZepp Shinjuku (TOKYO)にて開催いたしました。

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2026年2月のデビューから4か月、まだまだ未完成ながらも「α＋」の“今”を詰め込んだ本イベントでは、夏らしい花柄をあしらった新衣装のお披露目や、6月5日(金)にデジタルリリースした“ひと夏の恋をまっすぐに閉じ込めた”新曲「君が好きな青い浴衣」の初パフォーマンスを含む全8曲の披露、また、「ちあーず」に決定した“ファンネーム決め”やゲーム企画など、盛りだくさんの内容を全力でお届けいたしました。

そして、イベント名の通り「α＋」のリーダーを発表し、木野稟子がリーダーに就任することが決定。

さらに、「α＋」初のワンマンツアー「まだ見ぬ私たちへ」を、10月から11月にかけて愛知・大阪・東京で開催することもサプライズで発表し、11人のメンバーは感謝の想いを胸に、次のステージへの挑戦を誓った、特別なイベントとなりました。

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M1「君が好きな青い浴衣」

企画1 ファンネーム決め

企画2 チアアップゲーム

企画3 打って！ホームランチャレンジ

M2「キュンでLOVEする応援歌」

M3「最最最優先！」

M4「推し変なんて許さない！」（「可憐なアイボリー」カバー）

M5「君が好きな青い浴衣」

企画4 リーダー発表

M6「女の子は強い」（「高嶺のなでしこ」カバー）

M7「エガオプラス」

EN1「青春のエフェクト」

■α＋ リーダー・木野稟子 コメント

α＋リーダーになりました、木野稟子です！

α＋はみんな本当に仲が良くて、

大好きなメンバーと一緒にもっともっと高みを目指して、

ひとつになってがんばりたいと思います！

これからよろしくお願いします！

■α＋ 初ワンマンツアー 詳細情報

α＋ First Tour 2026「まだ見ぬ私たちへ」

10月3日(土) 愛知・名古屋ReNY limited

11月3日(火・祝) 大阪・LIVE HOUSE バナナホール

11月29日(日) 東京・ヒューリックホール東京

【FC先行チケット（抽選）受付】

・お申し込み期間

愛知・大阪：6月20日(土)20:00～7月12日(日)23:59

東京：7月31日(金)12:00～8月23日(日)23:59

・当落発表

愛知・大阪：7月13日(月)以降

東京：8月24日(月)以降

・FC先行チケット料金

前方チケット：7,000円

一般チケット：3,000円

カメラチケット：4,500円

女性限定エリアチケット：2,500円

※各1ドリンク別料金

【一般発売チケット（先着）受付】

・お申込み期間

愛知：7月15日(水)20:00～10月2日(金)23:59

大阪：7月15日(水)20:30～11月2日(月)23:59

東京：8月26日(水)21:00～11月28日(土)23:59

・一般チケット料金

前方チケット：7,500円

一般チケット：3,500円

カメラチケット：5,000円

女性限定エリアチケット：3,000円

※各1ドリンク別料金

・注意事項

入場順は、前方→女性限定エリア→一般→カメラで、整理番号順でのご入場です。

そのほか詳細は公式HPをご確認ください。

詳細情報：https://alphaplus-official.com/news/public/_/fx0a1pz4el8qzq29.html

■【α＋ 初ワンマンツアー 開催記念】フリーライブツアー 詳細情報

α＋ 初ワンマンツアー「まだ見ぬ私たちへ」開催決定！

『駆け抜けます、はじめての夏！フリーライブツアー』

7月18日(土) 大阪・なんばパークス8F 円形劇場

7月20日(月) 東京・有明ガーデン3F みんなのテラス

7月25日(土) 東京・町田ターミナルプラザ

7月26日(日) 神奈川・川崎ラ チッタ デッラ 中央噴水広場

8月14日(金) 千葉・とよすなうみかぜ広場（幕張豊砂駅前）

8月15日(土) 神奈川・Niigoひろば（横浜西口）

8月22日(土) 埼玉・某所

and more

無料でライブ観覧が可能です！

1,000円で優先入場および特典会に参加いただけます。

・イベント内容

ミニライブ＋特典会

※ミニライブは、対象の商品をご購入いただかなくてもフリー入場エリアにてご覧いただけます

※全会場、優先観覧エリアに女性限定エリアを設けさせていただきます

・参加費

1,000円(税込)

ミニライブ優先入場＆特典会参加が可能となります。

※特典券をご購入のお客様には「整理番号付き優先観覧券」を配布いたします

※「整理番号付き優先観覧券」の配券状況により、無料観覧を実施しない場合もございます

・特典会内容

詳細は後日発表となります。公式HPをご確認ください。

詳細情報：https://alphaplus-official.com/news/public/_/r16ybh2reo8zl8m8.html

■α＋ イベント出演情報

超NATSUZOME2026

7月4日(土) 幕張海浜公園Gブロック特設会場

詳細情報：https://alphaplus-official.com/news/public/_/jc4cck5letage6kt.html

TGC teen 2026 Summer supported by PROF

7月29日(水) Zepp Haneda (TOKYO)

詳細情報：https://alphaplus-official.com/news/public/_/uf4y8g5j8cskx0bx.html

TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック

8月2日(日) お台場・青海周辺エリア

詳細情報：https://alphaplus-official.com/news/public/_/dpss1simmwddd9w0.html

■「α＋」プロフィール

VAZとTWIN PLANETの共同プロデュースにより2026年2月に誕生した11人組アイドルグループ。

『世界中の「やってみたい」をチアアップしよう！』をスローガンに、SNS時代における“心の奥の本音”に寄り添い、一歩踏み出す勇気を応援する。

2月18日(水)にデビュー曲「青春のエフェクト」をリリース。3月15日(日)に国立代々木競技場 第一体育館で開催された『CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC』にてライブデビューを果たした。

公式サイト：https://alphaplus-official.com/

公式YouTube：@alphaplus_idol（https://youtube.com/@alphaplus_idol）

公式TikTok：@alphaplus_idol（https://www.tiktok.com/@alphaplus_idol）

公式Instagram：@alphaplus_idol（https://www.instagram.com/alphaplus_idol/）

公式X：@alphaplus_idol（https://x.com/alphaplus_idol）

■「α＋」スローガン

世界中の「やってみたい」をチアアップしよう！

私たちが生きるSNS時代。

それは、たった一つの投稿で人生がバズる素敵な時代。

けれど、みんなが見て評価するのは表向きの“盛れた自分”だけ...。

そこにある『心の奥の本音』には『いいね』はつかない。

α＋（アルファプラス）は、みんなの悩みや葛藤に寄り添って

一歩踏み出す勇気を応援します！

「かわいくなりたい」「あの夢を目指したい」「好きな気持ちを伝えたい」

世界中の「やってみたい」をチアアップしよう！

■「α＋」メンバープロフィール

沖 玲萌

愛 称：れもにん、れもにーぬ、れも、れもちゃん

誕生日：2003.4.29

出身地：神奈川県

趣 味：スノーボード、キャンプ、アニメ鑑賞、洋楽カバー、動物の動画を観ること

特 技：体幹バランス、立ちブリッジ、一輪車、自分で鳥肌を立てること、動物に好かれること

MBTI ：ENFP

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Instagram：＠remoni_alphaplus（https://www.instagram.com/remoni_alphaplus/）

X：＠remoni_alps（https://x.com/remoni_alps）

SHOWROOM：https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565544

木野 稟子

愛 称：きのりこ

誕生日：2005.9.13

出身地：京都府

趣 味：セルフネイル、アニメ鑑賞、サウナ・岩盤浴、おしゃれなカフェに行く、せいろ蒸し

特 技：スポーツ、韓国語、片眉ずつ動かせる、人の変化に気が付く

MBTI ：ESFP

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Instagram：＠riko_alphaplus（https://www.instagram.com/riko_alphaplus/）

X：＠riko_alps（https://x.com/riko_alps）

SHOWROOM：https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565550

桜井 心々奈

愛 称：ここちゃん

誕生日：2009.12.10

出身地：香川県

趣 味：映画鑑賞、音楽鑑賞

特 技：走り高跳び、反復横跳び

MBTI ：ENFP

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Instagram：＠kokona_alphaplus（https://www.instagram.com/kokona_alphaplus/）

X：＠kokona_alps（https://x.com/kokona_alps）

SHOWROOM：https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565552

白森 萌美

愛 称：めぐ

誕生日：2006.4.4

出身地：東京都

趣 味：ダンス、食べること、寝ること

特 技：着物の着付け、ドッジボール、大食い、どこでも寝ること

MBTI ：INFP

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Instagram：＠megumi_alphaplus（https://www.instagram.com/megumi_alphaplus/）

X：＠megumi0404_alps（https://x.com/megumi0404_alps）

SHOWROOM：https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565554

鈴宮 ゆつき

愛 称：ゆっちゃん

誕生日：2008.2.27

出身地：静岡県

趣 味：アニメ鑑賞、ゲーム、絵の模写

特 技：水を飲まずに辛いものを食べられる、一日中寝ていられる

MBTI ：INFP

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SHOWROOM：https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565547

瀬乃 真帆子

愛 称：まほ、まっこん、まほちゃん

誕生日：2007.9.18

出身地：静岡県

趣 味：セルフネイル、ピアノ、ドラム、ギター、サウナ、プール

特 技：歌やダンスで魅せること

MBTI ：ESFP

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Instagram：＠mahoko_alphaplus（https://www.instagram.com/mahoko_alphaplus/）

X：＠mahoko_alps（https://x.com/mahoko_alps）

SHOWROOM：https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565545

高橋 美羽

愛 称：みう

誕生日：2007.12.2

出身地：東京都

趣 味：映画・ドラマ鑑賞

特 技：キャラクターのモノマネ

MBTI ：ESFP

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Instagram：＠miu_alphaplus（https://www.instagram.com/miu_alphaplus/）

X：＠miu_alps（https://x.com/miu_alps）

SHOWROOM：https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565548

月島 優々乃

愛 称：ゆゆ、ゆっちゃん

誕生日：2006.2.7

出身地：大阪府

趣 味：アイドル鑑賞、ホラー映画鑑賞、サウナ・岩盤浴、ピンク色の可愛いものを集める

特 技：料理、ストリートダンス、お掃除

MBTI ：ENFJ

TikTok：@yuyuno_alphaplus（https://www.tiktok.com/@yuyuno_alphaplus）

Instagram：＠yuyuno_alphaplus（https://www.instagram.com/yuyuno_alphaplus/）

X：＠yuyuno_alps（https://x.com/yuyuno_alps）

SHOWROOM：https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565551

西野 日菜乃

愛 称：ひなのん

誕生日：2008.6.23

出身地：大阪府

趣 味：お菓子作り、一人旅

特 技：ヘアアレンジ、プリクラの落書き

MBTI ：ENFP

TikTok：@hinano_alphaplus（https://www.tiktok.com/@hinano_alphaplus）

Instagram：＠hinano_alphaplus（https://www.instagram.com/hinano_alphaplus/）

X：＠hinano_alps（https://x.com/hinano_alps）

SHOWROOM：https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565546

華咲 ひまり

愛 称：ひまちゃん、ひーちゃん

誕生日：2006.3.15

出身地：茨城県

趣 味：ものづくり

特 技：ダンス、キャラクターの声マネ

MBTI ：ESFJ

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Instagram：＠himari_alphaplus（https://www.instagram.com/himari_alphaplus/）

X：＠himari_alps（https://x.com/himari_alps）

SHOWROOM：https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565553

湯本 絵美月

愛 称：えみるん

誕生日：2009.6.18

出身地：千葉県

趣 味：セルフネイル、料理、食べること

特 技：パン作り、バスケ

MBTI ：INFP

TikTok：@emiru_alphaplus（https://www.tiktok.com/@emiru_alphaplus）

Instagram：＠emiru_alphaplus（https://www.instagram.com/emiru_alphaplus/）

X：＠emiru_alps（https://x.com/emiru_alps）

SHOWROOM：https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565549

■株式会社VAZについて

“オドロキ”と“共感”を創り出し、次世代スターを育てるマーケティングカンパニー。「ティーンのカリスマ」的存在でSNS総フォロワー530万人を誇る”さくら”、YouTube登録者100万人超の”おさき”をはじめ、Z世代・α世代から熱烈な支持を集めるインフルエンサー／タレントが多数所属。さらに、女子小中高生から圧倒的な認知を持つ「めるぷち」や「MelTV」、国内No.1横型ショートドラマチャンネル「CUL DRAMA」等自社メディアを展開。YouTubeやSNSを軸にしたコンテンツプロデュース力を強みに、次世代を担うスターを発掘し続けている。

■株式会社TWIN PLANETについて

Intellectual Property（知的財産権）を軸に、エンターテインメント分野において幅広い事業を展開する“IPプロダクション”。

アーティストプロダクション事業として、“鈴木奈々”・“村重杏奈”・“⽮吹奈子”・“杉浦太陽”・“ミチ”・“ぺえ”・“須田亜香里”・“新しい学校のリーダーズ”（共同マネジメント）・HoneyWorksサウンドプロデュースアイドルグループ“高嶺のなでしこ”など、タレントからモデル・俳優・アーティストまでオールジャンルで活躍する人材のマネジメントを行うほか、「たべっ子どうぶつ」や「⼑剣乱舞」のIPを活かしたイベント・店舗の企画や運営、プロダクトプロデュース、プロモーション・メディア展開まで、様々な形でサービスを実施。