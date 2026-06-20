『Palworld / パルワールド』とモンスター集めRPG『LumenTale：追憶の軌跡』のコラボバンドルがSteamで本日発売！セット購入で10%OFF！

株式会社ポケットペア

株式会社ポケットペア（本社：東京都品川区、代表取締役社長：溝部拓郎）は、モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフトゲーム『Palworld / パルワールド』と、Beehive Studiosが開発し、Team17がパブリッシングしているモンスターを集めて仲間にしていくRPG『LumenTale：追憶の軌跡』とのコラボレーションバンドルを、Steamにて本日より発売したことをお知らせいたします。

■『Palworld / パルワールド』＆『LumenTale：追憶の軌跡』コラボバンドル 概要

広大な世界で不思議な生き物「パル」と冒険する『Palworld / パルワールド』と、失った記憶を取り戻す旅の中で「アニモン」たちと新しい思い出を作っていく『LumenTale：追憶の軌跡』。多彩な仲間とともに冒険できる2つの大人気がセットになった、お得なバンドルです（10%OFF）。

本バンドルは「コンプリート・ザ・セット」仕様のため、すでに対象ゲームのどちらかをお持ちの場合も、お持ちでない方のゲームを割引価格にてご購入いただけます。

割引率: 10% OFF

ストアページ: https://store.steampowered.com/app/1623730/Palworld/

■バンドル対象タイトルのご紹介

『Palworld / パルワールド』

広大な世界で不思議な生物「パル」を集めて、戦闘・建築・農業を行わせたり、工場で労働させたりする全く新しいマルチ対応のオープンワールドサバイバルクラフトゲームです。

『LumenTale：追憶の軌跡』

美しく幻想的な世界でモンスターを集めて仲間にしていくRPG。失った記憶を取り戻す旅の中で「アニモン」たちと新しい思い出を作っていく物語が、幕を開ける。

■株式会社ポケットペア 概要

ポケットペアは、いま世界中のゲーム会社から注目されている日本有数のインディーゲーム開発・運営会社です。徹底した顧客主義ながらも、開発者を大切にし、その上でグローバル市場に受け入れられるゲームを開発しています。時代に即した開発体制を採用しながら、世界中へユニークなゲームを届けています。

公式サイト： https://www.pocketpair.jp/