BUZZ PRODUCTIONS主催・次世代ガールズアーティストによるライブシリーズ『WE RISE』、7月・8月の2公演が決定。豪華出演陣が集結。
株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区、代表取締役：渡辺憲）のグループ会社である株式会社BUZZ PRODUCTIONSは、次世代ガールズアーティストによるライブシリーズ『WE RISE』の第2弾・第3弾として、2026年7月14日（火）および2026年8月14日（金）の2公演を、東京・下北沢ADRIFTにて開催いたします。
2026年6月12日（金）にスタートした本シリーズは、"THIS IS NEO STAGE. THE NEXT IS NOW." をコンセプトに、K-POP・ダンス・ボーカルといったジャンルを越えた次世代ガールズアーティストがリアルなステージで交差する、新たなライブプラットフォームです。
今回の2公演では、さらに多彩なアーティストが集結し、シリーズとしての規模と熱量をさらに高めていきます。
■ 公演情報
✦ WE RISE｜2026年7月14日（火）公演
WE RISE 7月14日公演フライヤー
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/141380/table/441_1_44259acbfaf6bfdeba935b44e036f83f.jpg?v=202606210951 ]
▶ 出演アーティスト
NeoStella／みことね／MilMoon／4WORD／OPENING SHOWCASE：Unlock Zip／and more...
▶ チケット情報
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/141380/table/441_2_4f6d1aafce2f038649bb7cd9f8de99a3.jpg?v=202606210951 ]
チケット販売期間：2026年6月23日（火）20:00 ～ 2026年7月13日（月）23:59
7月14日公演チケットはこちら :
https://buzz-ticket.com/e/80vrjmomjb
▶ 配信情報
当日のライブはツイキャスプレミアにてオンライン配信も実施。遠方の方もリアルタイムでお楽しみいただけます。
7月14日 配信チケットはこちら :
https://premier.twitcasting.tv/c:buzz_productions/shopcart/440244
✦ WE RISE｜2026年8月14日（金）公演
WE RISE 8月14日公演フライヤー
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/141380/table/441_3_50f611d35ed42f6868d76b67c55dbd82.jpg?v=202606210951 ]
▶ 出演アーティスト
NeoStella／RealRomantic／UN1CON／4WORD／みことね／mimi kiddy／OPENING SHOWCASE：Unlock Zip／and more...
▶ チケット情報
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/141380/table/441_4_38b69c061f761709ffe436bfd56517fd.jpg?v=202606210951 ]
チケット販売期間：2026年6月23日（火）21:00 ～ 2026年8月13日（木）23:59
8月14日公演チケットはこちら :
https://buzz-ticket.com/e/umatomndoo
▶ 配信情報
当日のライブはツイキャスプレミアにてオンライン配信も実施。遠方の方もリアルタイムでお楽しみいただけます。
8月14日 配信チケットはこちら :
https://premier.twitcasting.tv/c:buzz_productions/shopcart/440255
■ 関連リンク
- WE RISE 公式X：https://x.com/werise_live
- WE RISE 公式Instagram：https://www.instagram.com/werise_live
- BUZZ PRODUCTIONS公式サイト：https://buzz-productions.com/
- お問い合わせ：info@buzz-productions.com
■ 株式会社BUZZ PRODUCTIONSについて
株式会社BUZZ PRODUCTIONS
社名：株式会社BUZZ PRODUCTIONS
本社所在地：本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル
事業内容：プロダクション運営、イベント制作
※株式会社BUZZ PRODUCTIONSは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。
株式会社BUZZ GROUP
社名：株式会社BUZZ GROUP (バズグループ)
代表者：渡辺 憲
本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 BUZZ Bldg
事業内容：レンタルスタジオの運営、芸能プロダクション運営、メディア運営、WEBサイト・サービス制作、楽曲制作
HP：https://group-buzz.com/
【BUZZ GROUP 公式SNS】
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