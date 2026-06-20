HOTEL COLLECTIVE演歌・歌謡の常識を覆す「水谷千重子」唯一無二のエンタメショーが国際通りの中心で堂々開幕。

唯一無二のエンタメショーで、心躍る夏のひととき

嘉新琉球COLLECTIVE株式会社

https://hotelcollective.jp/info/水谷千重子ランチ&エンターテインメントショー(https://hotelcollective.jp/info/43912/)

演歌の大御所「水谷千重子」による、演歌・歌謡の常識を覆す圧倒的なエンターテインメントショーが沖縄・那覇の国際通りの中心で開催。抜群の歌唱力と軽快なトークで全国のファンを魅了し続けるステージは必見。

さらに本公演では、地元沖縄で絶大な人気を誇るお笑いコンビ・ありんくりんとじゅん選手をゲストに迎え、会場をさらなる笑いと熱気で包み込みます。

ショーに先立ってお届けするお食事は、ホテル特製の料理を立食ビュッフェ形式でご用意。ビールやハイボール、レモンサワーといった充実のドリンクとともに、華やかなひとときをお過ごしください。お料理を存分に味わっていただいた後は、別会場の着席シートにて、ゆっくりと至極のエンターテインメントをご堪能ください。

水谷千重子プロフィール

演歌とJ-POPの架け橋的存在。2025年4月には自身のキャリアでは初となる世界遺産・奈良「春日大社」でのライブを開催。2025年8月～10月にかけて明治座・博多座・新歌舞伎座で前代未聞の4度目の50周年座長公演を開催し42公演で5万5千人を動員。さらに、昭和100年を記念してコロムビアから昭和の名曲を水谷千重子が歌い上げた珠玉のアルバム「LOVE 昭和 SONGS」を発売。26年にはコンサートツアー「水谷千重子の宴ジョインコンサート2026」を7月の福岡を皮切りに東京・山形・大阪・名古屋・広島など全国で開催予定。

ありんくりんプロフィール

沖縄県出身のクリスとひがりゅうたによって結成された、吉本興業所属の実力派お笑いコンビ。ウチナーグチ（沖縄方言）を交えながら、沖縄のローカルな日常や文化をコミカルかつリアルに描き出す漫才で県民から絶大な支持を集める。沖縄最大のお笑い賞レース「O-1グランプリ」で複数回の優勝を果たすなど、その実力はお墨付き。テレビやラジオのレギュラー番組を多数抱え、沖縄のお笑い界を牽引するトップランナーとして、本公演でも会場を爆笑の渦に巻き込みます。

じゅん選手プロフィール

沖縄県北中城村出身、地元密着型の人気ピン芸人。おじぃやおばぁから受け継いだディープなウチナーグチ（沖縄方言）を巧みに操る独特のしゃべくりと、親しみやすいキャラクターで老若男女問わず広く愛されています。テレビ番組のロケやローカルCM、県内各地のイベントなど多方面で大活躍中。本公演のステージでも、沖縄ならではの温かみのある笑いと軽快なトークを披露し、イベントの熱気をさらに一段と盛り上げます。

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HOTEL COLLECTIVE | 概要

ホテル コレクティブは、沖縄の多様性に富んだ文化を取り入れ、国内外の観光客が集まる国際通りという国際色豊かな場所で、自然と人の往来を生む、今までにないラグジュアリーで、ぜいたくな癒しの空間を提供いたします。

また、国際通りの真ん中というアクセス抜群の立地を生かして、新たな沖縄観光やビジネスの拠点、そして県内のお客様にとっても魅力のあるホテルとなることを目指してまいります。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/45087/table/17_2_a066bc77d06637010be361ca060b4de9.jpg?v=202606200351 ]

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