「夏はホークス！天神夏まつり」開催決定！

株式会社サエキジャパン

天神まちづくり共同事業体

福岡ソフトバンクホークス株式会社

天神まちづくり共同事業体（主催：天神夏まつり2026実行委員会、事務局：株式会社サエキジャパン）は、2026年7月17日（金）から8月23日（日）まで福岡市役所西側ふれあい広場にて開催する「天神夏まつり 2026」について、昨年に引き続き福岡ソフトバンクホークス株式会社と連携し、福岡の夏を盛り上げます。

これに伴い、本イベントは「夏はホークス！天神夏まつり」として開催いたします。

■「夏はホークス！天神夏まつり」概要

名称：夏はホークス！天神夏まつり （なつはホークス！てんじんなつまつり）

開催期間：2026年7月17日（金）～8月23日（日）※38日間

営業時間：17:30～22:00（期間中休みなし）※悪天候時は主催者側の判断により、中止になることがあります。

開催場所：福岡市役所西側ふれあい広場（福岡市中央区天神1丁目8-1）

主な内容：１.来場者も参加出来る盆踊りとやぐらをステージに見立てた和太鼓演奏

２.縁日屋台によるゲームおよび遊具販売

３.九州の飲食店や縁日など約32店舗が出店

主催：天神夏まつり2026実行委員会

（天神まちづくり共同事業体）

サエキジャパン、西日本新聞イベントサービス、ラブエフエム国際放送、We Love天神協議会、テレビ西日本、KBC UNIE

事務局運営：株式会社サエキジャパン

公式サイト：https://www.tenjinnatumaturi.com/

■福岡ソフトバンクホークスとのコラボ企画！

会場のシンボルであり、盆踊りの舞台となる櫓（やぐら）がホークス仕様に装飾され、天神夏まつりならではの特別な空間を演出します。櫓を囲む横断幕には福岡ソフトバンクホークスの選手が登場し、会場をより一層盛り上げます。お気に入りの選手と一緒に写真撮影を楽しめるフォトスポットとしてもお楽しみいただけます。

さらに、福岡ソフトバンクホークスの試合開催日には、会場内でパブリックビューイングを実施。大型ビジョンで試合を観戦しながら、来場者全員でホークスを応援できます。屋台グルメやドリンクを片手に、天神のど真ん中で熱戦を楽しめる、この夏だけの特別な観戦体験をお届けします。

ホークス仕様に飾った櫓（2025年の様子）来場者とひとつになって盛り上がるパブリックビューイング

■「夏はホークス！天神夏まつり」開催の背景

今年で4回目を迎える「天神夏まつり」は、福岡の中心地・天神で開催される、世代を問わず楽しめる夏の恒例イベントです。屋台グルメや縁日など、日本の夏まつりならではの風情を楽しめるだけでなく、ポップスを取り入れた新感覚の盆踊りなど、伝統と新しさが融合したコンテンツを展開しています。

福岡ソフトバンクホークスとのコラボレーションは今年で3年目。「野球の枠を超え、福岡の街全体を盛り上げたい」という想いと、「天神から福岡の夏を盛り上げたい」という天神夏まつりの理念のもと、今年も福岡ソフトバンクホークスとの連携を継続し、福岡の夏をさらに盛り上げます。

■天神のど真ん中で盆踊り！世代を超えて楽しめる夏の風物詩

毎夜盛り上がる盆踊り

会場の中心で毎夜開催される盆踊りは、天神夏まつりを象徴する人気コンテンツのひとつです。炭坑節をはじめとする親しみ深い楽曲に加え、ポップスを取り入れた新しいスタイルの盆踊りも楽しめるため、子どもから大人まで世代を問わず参加できるのが魅力。来場者同士が自然と輪になり、会場全体が一体感に包まれます。

そんな盆踊りを盛り上げるのは、福岡を拠点に活動する「野和太鼓」のメンバー。力強い太鼓の音色とともに、夏まつりならではの熱気と賑わいを演出します。

■天神夏まつりのシンボル「提灯タワー」が今年も会場を彩る

高さ約8mの「提灯タワー」が、今年も天神夏まつりの会場に登場します。無数の提灯が織りなす華やかな光景は、夏まつりの雰囲気を一層引き立てる人気スポット。会場を訪れる人々を温かな灯りで迎え、夏の思い出を彩ります。

■屋台グルメから縁日まで32店舗が集結

会場には、香ばしいソースの香りが食欲をそそる焼きそばや地鶏の炭火焼きなど、夏まつり定番の屋台グルメが勢ぞろい。キンキンに冷えた生ビールやかき氷とともに、夏の味覚を存分にお楽しみいただけます。

さらに、射的やスーパーボールすくいなど、子どもから大人まで夢中になれる縁日コーナーも充実。グルメや遊びを通じて、日本の夏まつりならではの賑わいと楽しさを体感できる32店舗が会場を彩ります。

■今年初登場！注目の新規出店店舗をご紹介

今年の天神夏まつりには、初出店となる注目店舗も登場します。

【天神夏まつり限定 味のマルタイ監修 焼きラーメン】

棒ラーメンでおなじみ『味のマルタイ』が監修した特製焼きラーメンが登場。福岡の屋台文化を代表するソウルフード「焼きラーメン」を、マルタイならではの美味しさに仕上げました。茹でた細麺を豚肉や野菜とともに鉄板で豪快に炒め、あっさり醤油味のスープを絡めた香ばしい味わいが魅力です。福岡ならではの味覚を、夏まつりの会場でお楽しみいただけます。

※写真はイメージです。

【サムギョプサル】

本場韓国料理を提供する「釜山亭 千代県庁前店」が出店。ジューシーに焼き上げた豚肉を野菜で包んで味わう韓国の定番料理「サムギョプサル」を提供します。天神の中心で気軽に韓国グルメを楽しめる、この夏注目の一品です。

【Nishinakasu DOG（西中洲ドッグ）】

和食料理人が監修し、素材選びから調理法までこだわり抜いた贅沢なホットドッグ「Nishinakasu DOG（西中洲ドッグ）」が初登場。上質な食材の旨味を活かした、これまでのホットドッグのイメージを覆す特別な味わいをお楽しみください。

出店店舗やメニューなどの詳細情報については、決定次第、順次プレスリリースおよび公式サイトにてお知らせいたします。

公式サイトURL

https://www.tenjinnatumaturi.com/