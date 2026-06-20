宮藤あどねプロデュース「写真集ヒロインオーディション」が本日スタート

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ライブ配信アプリ「ミクチャ」にて、世界33カ国で活動し、国際映画祭受賞歴を持つ女優・インフルエンサーの宮藤あどねがプロデュースを務める大型新人発掘オーディション

「ミクチャプレゼンツ！写真集ヒロインオーディション Produced by 宮藤あどね」が

本日6月20日、本選をスタートしました。

本オーディションでは、本格撮影で写真集デビューを目指せるだけでなく、各WEBメディアでのプレスリリース発表など、メディア露出のチャンスも用意された大型プロジェクトです。

「写真集デビュー＋メディア露出」のWチャンス

ミクチャプレゼンツ！写真集ヒロインオーディション Produced by 宮藤あどね

今回のオーディションは、写真集掲載に加えてプレスリリース配信など媒体露出まで見据えた「発信設計」が組み込まれている点が大きな特徴です。

グランプリ受賞者には以下の特典が贈られます。

・DMMデジタル写真集ソロリリース

・限定紙媒体写真集出演

・グループ写真集出演

・ローンチパーティー出演

・記者会見登壇

・プレスリリース配信

・メディアプロモーション支援

・各種芸能活動サポート

さらに準グランプリなど入賞者には、グループ写真集への掲載や、発売時にメディアを招いて実施されるローンチパーティーへの出演など、自身の魅力を多くの人に届けるための導線も数多く用意されています。「写真集を出すこと」だけをゴールにしない構成になっている点が、本企画の大きな魅力です。

国際的女優でインフルエンサーの「宮藤あどね」が全面プロデュース

プロデュースを宮藤あどねは、avex Idol Street クリエイター女子メンバーとしてデビューしたのち、映画『カイジ ファイナルゲーム』帝愛ガール役や主演作『貞子の逆襲』をはじめ、テレビ番組や雑誌など多方面でキャリアを重ねてきました。

近年は海外での映画出演も含めて活動の場を広げ、2024年にはIMA国際映画祭でアジア最優秀俳優賞を受賞するなど、国内外での評価を高めています。

女優としてカメラの前に立ち続けてきた経験と、フォトグラファーとして「人を撮る側」に立ってきた視点。その両方を持つ宮藤さんならではのプロデュースで、参加者一人ひとりの魅力を引き出すことを目指しています。

ライブ配信×動画投稿でチャンスを掴む新しいオーディション形式

【Short Shorts Film Festival & Asia 2026】 レッドカーペット登壇時の様子

本オーディションの審査は、「ライブ配信」と「動画投稿」で獲得したポイントの合算で行われるスタイルになっています。

イベントページから「写真集オーディション produced by宮藤あどね」を選択し、投稿動画と配信で得たポイントの合計によってランキングが決まり、上位入賞者に各賞が贈られます。

今回の仕組みでは、投稿動画にもアイテムを送ることができるため、「配信する時間がなかなか取れない人でも、スキマ時間で撮影した動画を軸に戦える」点も魅力です。

ダンスや楽器演奏など、場所や時間に制限のあるパフォーマンスも、動画であれば自分のペースで収録し、いつでも投稿・視聴・応援が可能です。ライブと動画の両輪で、自分の得意な形を活かせる設計になっています。

参加条件は「18歳以上の女性」のみ プロ志向から初挑戦まで幅広く募集

本イベントに参加できるのは、18歳以上の女性で、ソロアカウントで活動しているライバーです。

入賞後に顔出しができない場合は参加ができないため、写真集やメディア出演を前提とした本格的なビジュアルプロジェクトであることが分かります。

ランキングは、イベントを正しく選択したうえで実施されたライブ配信と動画投稿により獲得したポイントの合計で決定します。

同ポイントの場合は、

1）対象イベントでの配信時間合計

2）配信回数

3）ライブ配信・投稿動画に対するコメント数合計

4）応募申し込みの早さ

5）ユーザーIDの数字の小ささ

という順番で順位が決まります。

イベントの詳細・エントリー方法・最新情報は、下記URLをご確認ください。

写真集オーディション produced by宮藤あどね - ミクチャ (MIXCHANNEL)(https://mixch.tv/live/event/14624/recruiting)

宮藤あどね コメント

「私自身、ひとつの作品やひとつの出会いが人生を大きく変えてくれました。

世界で活動する中で感じたのは、才能があってもチャンスに出会えない人が本当に多いということです。

このオーディションでは、まだ世の中に知られていない魅力や可能性を持つ女性たちにスポットライトを当てたいと思っています。

写真集を出して終わりではなく、メディア露出や新たな仕事につながるきっかけを作り、未来への扉を開くプロジェクトにしたいと考えています。

次世代のスター候補との出会いを楽しみにしています。」

開催概要

ミクチャプレゼンツ！写真集ヒロインオーディション Produced by 宮藤あどね

【募集期間】

2026年6月13日（土）12:00 ～ 6月28日（日）24:00

【本選期間】

2026年6月20日（土）12:00 ～ 6月28日（日）24:00

【写真集撮影】

2026年7月6日（月）＠都内某所スタジオ

【ローンチパーティー・記者会見】

2026年7月20日（月）

宮藤あどね 公式SNS

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X（旧Twitter）

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