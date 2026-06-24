テレビアニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ 5th Season』（よう実）が制作されることが発表された。あわせて、続編制作決定を記念した描きおろしアニメビジュアルが公開された。【画像】意味深…2年生と1年生が並ぶ『ようこそ実力至上主義の教室へ』第4期KV同作は、2015年にMF文庫Jより刊行され、現在、シリーズ累計840万部を突破している人気ライトノベルが原作。徹底した実力至上主義を掲げた「東京都高度育成高等学校」が