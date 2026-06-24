TWICEのジョンヨンに、事務所移籍説が浮上している。俳優デビューを控えるなか、実姉コン・スンヨンや俳優ビョン・ウソクが所属するVAROエンターテインメントとミーティングを行ったことが確認された。【比較写真】ジョンヨン、副作用で体型変化→全盛期再来6月24日、本サイト提携メディア『OSEN』の取材によると、ジョンヨンは最近、VAROエンターテインメント側と会い、個人ミーティングを行った。この場で、俳優活動について真剣